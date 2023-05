Op zich mee eens. 2 maren.

Die eerste noem je zelf ook al. Het modeverschijnsel. Zeker met kinderen in de pubertijd. Die zitten toch al niet lekker in hun vel, hormonen die ineens van alles met ze doen, enz. Die zijn een _heel_ makkelijk slachtoffer van de gedachte dat ze genderdysforie hebben.

Ten tweede: Dat twitter plaatje. Weet je echt zeker dat je, om een gevoelloos vleesworstje te hebben, je een heel (boven-)been wil verminken? Het is nou niet of je er een werkende piemel voor terug krijgt. En dat been is voor altijd zwaar verminkt.

Over de risico's met betrekking tot infecties etc zullen we het maar niet eens hebben.

Waar ik (oprecht) nieuwsgierig naar ben: Wat is de levensverwachting van een transgender, bij volledig geslaagde transitie. Die aanslag op het lichaam, het gerotzooi met hormonen, dat kan niet gezond zijn zou je zeggen. Is dat nog steeds 80 jaar, of lever je 5 jaar in? 10, 20?