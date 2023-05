Iedereen kan altijd wel de hele tijd lopen zeuren over dat de kinderen in Nederland niet meer leren lezen, maar er gaan ook dingen goed in het onderwijs. Kijkt u maar eens naar het rode lijntje op dit plaatje. Na wat aarzelingen in het begin van deze eeuw gaat dat rode lijntje al vijftien jaar keihard omhoog. Er zijn in dit land steeds meer onderwijsadviseurs. Bel Dennis Wiersma want dit is reden voor een feestje. Wij hebben op school het Chinese gezegde geleerd: geef een man een vis, en hij heeft eten voor een dag, geef een man een onderwijsadvies, en hij heeft een advies over onderwijs. Kerncitaatje uit het lezenswaardige blog van Eus van Hove, die zich afvraagt waarom al die adviseurs niet gewoon, eh, onderwijs geven: "De teneur van de reacties is duidelijk; onderwijsadviseurs hebben hogere verdiensten, meer aanzien, betere arbeidsvoorwaarden en minder werkdruk." Gelukkig is over 20 jaar ons onderwijs zo slecht dat niemand meer snapt waar het blauwe lijntje hierboven voor staat.