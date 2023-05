Nadat de eerste échte Grand Prix op een echt circuit in een echt land ons door de neus werd geboord (schuld van Hannah Prins), staat het Fossiele 1-circus dit weekend gelukkig weer wel aan de start van... een stratencircuit. Van kamelenraces in kalifaatlandjes door een - okee wel tof - stadspark Down Under via de krappe straten van een pseudodictatoriaal songfestivalland zijn we nu aanbeland in het al lang niet meer voor Grands Prix geschikte maar ja het is traditie en het hoort er bij Principatu de Mu̍negu. Eens zien of thuiswedstrijdrijder Charles fooks it in the wall again (net als in 2021, en in 2022 was er die faaltastische pitstop). Tevens: goed opletten tijdens de vrije trainingen of winnaar-van-vorig-jaar Checo Perez daar niet stiekem op oefent. Het is vrijdag, een mooie bijna-Pinksterdag, en via de beroemde VPN-tunnel van Monaco beginnen we eens lekker vroeg aan het raceweekend met FP1.

Om overig F1-nieuws nog even te bundelen: Hamilton gaat niet naar Ferrari, zegt ie, maar heeft ook nog niet bijgetekend bij Mercedes. Ze hebben dit weekend wel nieuwe sidepods meegebracht om op hun shitbox te schroeven. En de twijfelkonten van Honda komen tóch weer terug, en lepelel vanaf 2026 een motor achterin... de Aston Martin van Alonso (als die dan nog niet vertrokken is om de 24 uur van Le Mans te winnen met Max, die anders vanaf 2026 een Ford achter z'n rug heeft liggen op de plek waar nu een Red Bull Powertrain ligt die dus eigenlijk een Honda-motor is. Tegen die tijd is Nyck de Vries in ieder geval al weer een FE'tje of F2'tje lager aan het rijden. Maar dat is allemaal voor later, LATEN WE NU DE VRIJE TRAINING KIJKEN. Met mooie meisjes, op dure boten en zo. En na FP1 is FP2 om 17u00.