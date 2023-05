@Asteroid-B612

Ik heb een tijd in het Byzantium gebouw gewoond (bij jou verderop) en daar had je een concierge. Was van 8-6 aanwezig. Daar werd aangebeld bij congiergebel. Alle pakjes in centrale hal, hij sorteerde en dan kwam hij bij je langs, was onderdeel van zijn beroep en hoorde bij de maandelijkse servicekosten en werkte prima. Toen ik op de van Baerlestraat woonde werd het bij de winkel beneden gedumpt, toen werkte ik al vanuit huis, maar aanbellen? Nope. Meteen dumpen bij de winkel beneden. En die meisjes dan: Mijnheer heeft kantoor aan huis dus hij is er, we hebben zojuist samen koffie gedronken. En meteen Mo agressief. "Man is niet thuis zeg ik je!" Een van die dames toen (Russische). Ok, gaan we nu aanbellen. Zij aanbellen en ik meteen opendoen. Zijn excuus, verkeerde bel. Zij: Nou er staat duidelijk Fawlty op de bel. Maw te lui om aan te bellen. Lowlife scum die het geen fuck interesseert en eigenlijk in het busje interessanter werk wil doen. Nudge, nudge, wink, wink.

Gracht, oost en west was op hoop van zegen en ik bestelde weinig. Zo nu en dan want printcartridges of papier.

Bezorgingsservice in Nederland is zwaar kudt zoals alle service. Probleem is ook dat veel ophaalpunten, postkantoren zijn weggesaneerd want niet winstgevend en natuurlijk ondermaats personeel. Pay peanuts, get monkeys.