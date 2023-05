"De Peiling: vrije dagen, zoals Hemelvaartsdag, zijn niet meer van deze tijd''

Het typische is dan wel weer dat de feestdagen van de allochtonen, zoals Suikerfeest, totaal niet besproken worden. Nou is Suikerfeest ook niet een nationale vrije dag, maar er gaan natuurlijk wel al jaren stemmen op om dat er wel van te maken, in ieder geval voor de allochtonen zelf.

Hetzelfde met de voortdurende pleidooien om van 1 juli - Keti Koti - een nationale vrije dag te maken. Reken maar dat daarover nooit gezegd zal worden: dat is niet meer van deze tijd. Die dag wordt in de - nabije - toekomst gewoon een verplichte vrije dag, want de slavernij, want het kolonialisme, want de collectieve schuld van de tata's (ook anderhalve eeuw na de afschaffing van de slavernij notabene).

En ik zie het nog gebeuren dat 1 juli, nadat het een jaarlijkse vrije dag voor heel Nederland is geworden, er ook 2 minuten stilte om 20.00 uur wordt ingesteld, compleet met het blazen van de Last Post.

Totale waanzin.