Veronique is een MallerT, daar hebben de lekker bier.

En verder heeft ze gelijk.

In Nederland begint alles ronduit belachelijk te worden.

Verbieden, kapotbelasten, buitensporige boetes.

En wat de PersBelgen betreft.

DPG of Mediahuis, het is allemaal Antwerpse Drap.

Één item wordt afgedrukt in 22 merken.

Daarom voor mij geen enkele abbo.

Ik lees wat ik wil lezen, waar ik het wil lezen en meest van tijd gratis.

Gratis, weet je waarom?

Omdat Belgenpulp geen cent waard is.

Niks ten nadele van de Belgen hoor, maar dan bedoel ik de bende van Van Thillo & Co.