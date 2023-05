Wat me nog het meeste stoort eigenlijk aan zo'n Volkskrant broddelwerkje is niet zozeer dat het slecht onderzocht is en waarschijnlijk fake news om de doodsimpele reden dat echte mannen, en vrouwen, hun land met hand en tand willen verdedigen. Nu kennen we dat niet zo heel goed in Nederland. Laten we eerlijk zijn niemand van onze vrienden hier zat in het verzet en waarschijnlijk hun vaders en moeders ook niet. We gingen snel en braaf liggen voor de Duitsers, voor de nazi's. Misschien omdat een groot gedeelte uit de protestantse en ook katholieke delen van ons land wel sympathie voelden voor de nazi's. NSB werd wel heel rap heel groot en heel snel.

Maar zo werkt het niet voor andere volkeren. Neem de Zwart-Rode "Bandera" vlag. Vaak aangehaald door extreemrechtse, hoe ironisch ook, Poetin-liefhebbers als bewijs dat dit soort tekens voor bloed en bodem, zonnewielen, runentekens allemaal bewijs zijn dat ze daar in Kiev nazi's zijn. Met een joodse president, die Russischtalig is, maar deze mensen zijn niet heel slim.

Alleen is het bloed en bodem, zonnewiel, de runentekens al zoveel langer onderdeel van de "Roes" dan de nazi's. Ze stammen af van Zweden en Denen. Het is hun cultuur. Hoe zij het zien is simpel. Geel-Blauw is voor tijden van voorspoed, Zwart-Rood is voor de vruchtbare aarde en het bloed wat we er voor willen geven om ons land te hebben.

Dit is niet van gisteren. Dit is al eeuwen zo. Het enige verschil met nu is dat nu Joden, Moslims (Tataren en Tsjetjenen) en christenen (orthodoxe en katholieken) zij aan zij vechten voor vrijheid en democratie.

Er hoeven geen ventjes van de universiteit geplukt te worden omdat alleen al het eergevoel zegt dat je moet meehelpen. Er zijn wachtlijsten om te mogen gaan trainen. Maar laten we stellen dat eer niet genoeg is. Gemiddelde Oekraïense soldaat krijgt 3000 euro netto per maand. Ook die in de achterhoede en daarnaast gevarengeld.

Ze zijn niet achterlijk in Kiev. Wel bij de Volkskrant. Zoveel is duidelijk.