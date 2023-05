Bovenstaand kondigt de oud-commandant van de Sanna Marin Defence Forces - Sanna Marin - aan dat haar man Markus Räikkönen en zij uit elkaar gaan. In de bovenstaande Insta story lezen we ongeveer "We are grateful for the 19 years together and our beloved daughter. We will remain best friends. (...) We have lived our youth together, entered adulthood together and grown into parents for our dear daughter together." Het stel was al vanaf hun 18e samen en het feit dat ze nu al vlak na Sanna's onrechtmatige afzetting uit elkaar gaan impliceert wel dat het ook tijdens haar premierschap al mis zat.

Lohol Olga

Ja mocht ze een keer tijdens haar premierschap en 18 jaar dezelfde vent!

Alsof jullie haar verdienen

art imitates life!