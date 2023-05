Hee kijk een interview met de koning over z'n schijt-aan-alles-coronaverkansie op Griekenland, toen het hele land plat ging, maar regels toch vooral weer bleken te gelden voor iedereen behalve voor hem. Dat 'niemand' in die hofhouding een 'antenne' heeft en dat ze altijd zo lekker 'go-minded' zijn. Gast, hou je zalvende geleuter lekker bij je. Het boemerangde toen al in je gezicht en dat doet het nu nog steeds. Dat voortdurende pseudoverbroederende gelul over 'wij', 'samen', en 'we hebben het allemaal lastig'. Je bent een volledig van de samenleving losgezogen symboolpop en je hebt echt geen flauw idee hoe het is om te moeten wonen in een rijtjeshuis, een auto naar de garage te brengen, rennen om een metro te moeten halen, met je bek in de regen te staan voor een bus die niet meer komt, in de file te staan, koffie te halen in de tent om de hoek, te hopen dat er genoeg geld op de rekening staat bij de kassa van de super of te moeten sparen voor een vakantie. Deze koning ziet nou nog steeds niet in waarom het niet kon en hij zegt het maar omdat iemand 'm nu wél iets heeft ingefluisterd. Enfin, je mag weer hoor, op vakantie. Precies zoals het klootjesvolk, dat ook een Wajer 55 op transport naar Griekenland zet voor twee weekjes vakantie.