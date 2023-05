Hij heeft natuurlijk helemaal niemand meer over behalve die manipulatieve griezel van een Data Hari maar er is weer eens kortsluiting ontstaan in het brein van de voormalige topondernemer Gerard Sanderink - z'n innerlijke Liander heeft met dank aan onderhoudsmonteur Rian van Rijbroek wat kabels verkeerd verbonden in z'n bloedeigen transformatorhuisje. Sanderink (107) heeft in een mail naar alle Tweede Kamerleden geclaimd dat Rusland via reiderstvo zijn bedrijven (Centric, Strukton, Antea) in handen probeert te krijgen, dan wel te ontregelen. Problematisch, want de bedrijven 'van' Sanderink doen veel klussen voor de Nederlandse overheid. Niet dat Sanderink nog een dikke vinger in de pap heeft, want hij is overal knettergek verklaard. Enfin, die mail dus, kennelijk met allerlei warrige theorieën dat de gerechtelijke uitspraken (Sanderink verloor al zijn rechtszaken tegen zijn ex) onderdeel zouden zijn van de reiderstvo en dat de nieuwe Centric-topman Peter Wakkie nauwe banden zou onderhouden met de Russische maffia alsook oligarch Mikhail Fridman. Dit zou dan 'een enorm risico vormen voor de overheden en de bevolking'. U mag het verder allemaal hier ontcijferen. Het is vrij triest dat een gevierd zakenman zo knetterhard van z'n sokkel is gelazerd, dat het niet alleen verdrietig, maar regelrecht meelijwekkend is. Is er dan helemaal NIEMAND in de buurt van Sanderink die 'm richting professionele hulp kan duwen?