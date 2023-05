: Met de voor de burger ontoegankelijke laadpalen voor de embulance, de ewoutenwagen en de ebrandweerwagen, waarvan na korte termijn bleek dat een grote accu en een grote blustank niet samen gaan..

Altijd zag je bij de benzinepomp al ongeduld de kop opsteken.. Dat gaat niet beter worden met laadpalen, laat staan een gebrek er aan, met daarbij de toenemende aantallen automobilisten met korte lontjes. Sneller laden, heel prima, maar de accu die net zo snel vol is als een tank peut, en daarbij niet de fik in gaat of binnen een tiental laadbeurten kapotstuk is- is er niet, en gaat er niet komen. Diegene die zoiets maakt, is in 1 klap de rijkste persoon ooit. Tenzij de productie onrendabel is.

Ontopic- binnen een halfjaar moet dat toch wel lukken, en met een paar jaar moet een apart platform puur voor laadhaat mogelijk zijn. PrikTok. Landelijke campagnes van Sire ertegen met o.a: "Laad je niet gekmaken" etc.. Afijn. Blij dat ik er straks geen last van heb met een pneumatische slijptol als aandrijving op de fiets. Een regulator zorgt voor de veilige druk, en een 10kg Co2 fles of afdank brandblusser doet de rest. Goedenavond!