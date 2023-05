Sum 41 een aantal keer live gezien, altijd prima shows, feestje met heerlijke 00’s meeblèr nummers na genoeg bier. Laatste keer moet een jaar of 10 geleden zijn, in 013 destijds. Ze zijn natuurlijk al geruime tijd over hun hoogtepunt, Screaming Bloody Murder was het laatste lichtpuntje en daarna was Deryck Whibley’s lever ook nagenoeg aan z’n eind en was ie bijna deaud. Lijkt me een lastige beslissing als band om op enig moment te stoppen. De muziek wordt minder, maar het oude materiaal krijgt de kleinere zalen nog wel vol. Wellicht raakt de klad erin door de jaren heen en is stoppen dan een juiste beslissing, wordt het touren vermoeiend en raakt de kick van het optreden langzaam op. Hoe dan ook, jeugdhelden van velen, gelukkig hebben we de beelden nog.

Guilty pleasure: Sum 41 / No brains van het album Does this look infected? Kan geen linkjes posten, maar het luisteren en de nostalgie waard.