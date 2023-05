Ik heb ooit gehoord dat kunstmest gemaakt om de gasbaten veilig te stellen. Dan zou de overheid een flinke som geld krijgen voor het gas dat er opgepompt werd, en die kunstmest zou dan aan het buitenland verkocht kunnen worden. Het was dus voor de staat een garantie dat er elk jaar een behoorlijke som extra geld binnen zou komen doordat we heel veel gas hadden, maar (toen) nog niet makkelijk konden exporteren. Toen kwamen er mensen vanuit de stad in de dorpen wonen waar de boeren hun dierlijke mest over het land verspreiden (en niet injecteerden) waardoor het in de lente wel eens een beetje kon ruiken. Maar daar waren de mensen uit de stad niet van gediend en wilde dat er kustmest gebruikt zou worden omdat dat niet stonk, en dat overheid vond dat een goed idee want nog meer extra inkomsten uit de gasvelden. Wie dat er precies schuldig is aan het ideaalbeeld van kunstmest weet ik niet, maar het kost verdomd veel energie om te produceren, en peop is er genoeg (tekort in sommige landen in europa) Maar de overheid doet (alweer of de neus bloed, alhoewel het begin van kustmest al wel een oud ding is waar ze zich (voor deze keer M.I. ) niet meer hoeven te verantwoorden.