Grappig verhaal maar wist u dat Primoz Roglic vroeger schansspringer was? Nou dat zit dus zo: eerst was hij schansspringer, maar door een val moest hij zijn carrière beëindigen. Tijdens zijn revalidatie bleek dat hij uitstekend kon fietsen en TOEN WERD HIJ DUS PROFESSIONEEL WIELRENNER. MAAR EERST WAS HIJ DUS SCHANSSPRINGER!!! Ongelooflijk. Deze Roglic rijdt voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Nogeensponsor. Hij is de favoriet voor eindwinst in de Giro d'Italia, de leukste grote ronde van het seizoen, samen met het Belgische wonderjoch Remco Evenepoel. Remco wordt in België volledig opgepijpt, maar daar kan hij ook weinig aan doen. Goed gesoigneerd is hij in ieder geval wel. Vandaag de eerste etappe in de Giro, een individuele tijdrit van 19,2 kilometer naar Ortena, met een klimmetje van 1,2km aan 5,3%. En het is niet dat u iets beters te doen hebt vandaag, behalve PIN HERDENKEN, naar de bouwmarkt met Samantha, of wellicht zit u wel in de buurt van Veere in een strandtent met uw laptop op schoot iedereen te hinderen, wat kan ons het schelen. Bier & chips, lekker wielrennen kijken op Eurosport & Belg. Stijlloze voorspelling: 1 Ganna, 2 Remco, 3 Primoz, 4 Küng. Belangrijkste starttijden:

14.43 uur - Bauke Mollema, de Adelaar van Zuidhorn

15.31 uur – Thymen Arensman, de Pelikaan van Deil

16.15 uur - Geraint Thomas

16.33 uur – Daan Hoole

16.34 uur - Remco Evenepoel

16.35 uur - Primoz Roglic

16.36 uur - Stefan Küng

16.37 uur - Pipo Ganna

16.38 uur - Alexander Vlasov

UPDATE - Remco rijdt iedereen op een hoop

Primoz