Je mag hopen dat er nu ook andere lintjesdragers zijn die dit goede voorbeeld volgen.

Die eikel gebruikt de negatieve reacties op het feit dat-ie een lintje kreeg opgespeld om extra olie op het vuur te gooien Want, zo lezen we, "dat laat volgens hem zien dat het werk dat hij en organisaties zoals Kick Out Zwarte Piet doen 'broodnodig is'."

Smerige hypocriet. Het bloed onder de nagels vandaan halen, en als mensen er bezwaar tegen maken dat hij daarvoor een koninklijke onderscheiding krijgt meteen nóg meer bloed onder diezelfde nagels weg proberen te schrapen. Hij noemt het, zo lezen we verder, 'zorgwekkend en problematisch dat mensen die zich hebben ingezet voor de maatschappij het gevoel hebben dat ik en anderen erop uit zijn de Nederlandse cultuur te vernietigen'. Nee, eikel, die mensen hebben het gevoel niet, die mensen zien dat voor hun ogen gebeuren, dat een stelletje oproerkraaiers moedwillig aan het treiteren is geslagen en elke gelegenheid te baat neemt om, gesubsidieerd en wel, dat treiteren naar een hoger niveau te tillen.

Dat lintje, meneer Esajas, is een klap in het gezicht van de brave burger en een trap in het gezicht van degenen die een lintje kregen omdat ze zich werkelijk verdienstelijk hadden gemaakt voor onze samenleving, de samenleving die jullie inderdaad willens en wetens kapot willen maken.

Woordkunstenaar Akwarium zie tot zijn toehoorders dat als hij een Zwarte Piet zou zien hem in het gezicht zou trappen. Welnu, al diegenen die voorheen een lintje kregen uitgereikt zijn door dat lintje dat aan jou is toegekend tot Zwarte Piet gemaakt, zijn direct in het gezicht getrapt en sommigen hebben het besluit genomen om hun welverdiende onderscheiding in te leveren, om te breken met een traditie zoals vele Nederlanders die elk jaar met plezier Zwarte Piet speelden besloten om zich niet meer te schminken.

Ik hoef zo'n lintje niet, aan mij is het niet besteed, maar ik begrijp dat het voor vele Nederlanders werkelijk een onderscheiding is waar ze waarde, grote waarde aan hechten, iets wat in de eerste plaats de cohesie tussen burgers onderling vergroot, een van de weinige 'franjes van Oranje' die nog een positieve bijdrage levert aan hoe wij met elkaar om wensen te gaan. Echter, ik begrijp ten volle dat er lieden zijn die onmiddellijk nadat jij onderscheiden werd vonden dat dat lintje waar ze zo trots op waren voorgoed besmeurd is, vies is geworden en stinkt, en dat ze er vanaf willen, dat ze er voorgoed afstand van willen nemen, grote afstand.

Treiter maar door jongen, maak kapot wat je kapot wilt maken, zo zit je in mekaar, trap ons in het gezicht, elke keer weer, maak ons allen tot Zwarte Piet, want dat is je eindddoel, de totale vernietiging, het als een bloedzuiger leegzuigen van alles wat ons dierbaar is. Contra-kolonisatie noem ik het maar, gedreven door gram, wraak, haat. Je bent een slaaf, meer dan 'de tot slaaf gemaakten' ooit slaaf waren, een slaaf van je eigen gevoelens, het ressentiment dat je gevormd, misvormd heeft. Je geest is donker, zwart, pikzwart, en je wilt niet anders dan gif spuiten, ziek maken, verderf zaaien.

Je hebt jezelf tot slaaf gemaakt, jullie maken elkaar tot slaaf, meer zit er bij jullie niet in. Je zwelgt in rancune, en zonder dat zuur ben je niets.

We mogen hopen dat er nu ook andere lintjesdragers zijn die dit goede voorbeeld volgen. Niet uit rancune, maar gewoon omdat ze maximaal afstand willen nemen, omdat ze gezond willen blijven en frisse lucht in willen ademen, zo ver mogelijk weg van de stank.