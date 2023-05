Deze waarschuwing, en de melding daarvoor, heeft dus helemaal niks te maken met de zonnepanelen zelf!

Zonnepanelen produceren geen EM-straling, hebben geen actieve electronica of schakelende onderdelen en kunnen dus op zichzelf helemaal niets doen om enige verstoring te veroorzaken.

(hooguit verstoren van de buurman zijn uitzicht op 5 hoog door de reflectie van de zon op de glasplaten... maar dat is een ander issue). De gebruikte bewoordingen om het continue over zonnepanelen te hebben is dan ook erg vertekenend...

Waar het hier over gaat zijn dus ondeugdelijke omvormers, die in combinatie met slechte kabelroutering op het dak een antenne vormen die EMC troep de lucht in straalt door het maken van een enorme antenne-lus...

Wat dat betreft is die tip over de kabel-lussen op de "tip-pagina" wel een nuttige instructie... Niet alleen voor EMC emissie, maar ook voor inductieveld immuniteit als gevolg van bijvoorbeeld blikseminslag in de buurt. Ook de ferrietkralen kunnen wel degelijk helpen voor EMC filtering

Verder is de tip om op CE logo's te letten natuurlijk compleet nutteloos... Dat logo zegt helemaal niets over aan welke EMC eisen en/of normen de apparatuur voldoet of is getest.

Bijzonder vreemd ook dat ze dan blijkbaar een zaak gestart zijn tegen een panelenfabrikant.... Die kan toch niks doen aan de gekozen omvormer, en al helemaal niets tegen de manier van kabels leggen tijdens installatie..

Beetje alsof je een koperkabel fabrikant gaat aanklagen omdat iemand een piratenradiozender heeft, en toevallig dat merk koperkabel als radioantenne gebruikt...