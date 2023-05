Hee maar dit is toch opvallend. Camille van Gestel, die man die in september 2022 bij Eva Jinek probeerde uit te leggen dat hij en Bernd van Damme en Sywert van Lienden bijna niks verkeerd hadden gedaan in de inmiddels bekende mondkapjesaffaire, is terug. En hoe. Nou. Een beetje gek. Dat is hoe. Camille lijkt zichzelf tegenwoordig (eerste video, nog met cartoonavatar, is van 8 februari) "Pierre" te noemen en maakt matig bekeken filmpjes op TikTok over hoe je online geld kunt verdienen. Of een of andere slimme AI-nerd heeft het gezicht van een van de beste hosselaars van Nederland op zijn video geplakt, dat kan natuurlijk ook. Wij hebben ons helemaal ongans zitten scrollen maar de Gouden Tip VAL HUGO DE JONGE LASTIG OP TWITTER TOT HIJ HONDERD MILJOEN MONDKAPJES BIJ JE KOOPT zagen we nog niet voorbij komen.

Wel: dit soort crack

Toch wat beter herkenbaar zonder die filter