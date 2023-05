Toch wel fantastisch, dat die club 'Reporters Sans Frontières' van alles schijnt te hebben vastgesteld, te hebben onderzocht, tegen het licht te hebben gehouden, waar wij, argelozen, geen toegang toe hebben. Hoe krijgen die lui het in 's hemels naam voor elkaar om dergelijk diepgaand onderzoek uit te voeren en tot een goed einde te brengen! Chapeau!

Minstens zo verbazingwekkend als bijvoorbeeld die lui die weten bloot te leggen wie er nou precies 'de meest invloedrijke vrouw' van het land is, zeker als je dan ziet dat zo'n mens het jaar daarop volledig in de vergetelheid is geraakt. Dan moet je toch heel erg goed weten waar je al je feiten en feitjes haalt en goed geconstrueerde theorieën hanteren om al die data te analyseren!

'De beste zangers van Nederland', ook al zoiets. Hoe krijg je het voor elkaar om tussen al die lieden die met zingen hun geld proberen te maken, inclusief als die schnabbelaars, precies diegenen uit te pikken die het beste geluid hebben?

En 'de gevaarlijkste wegen van de wereld', wie zoekt dat uit? Of 'de slechtste chauffeurs van Nederland'? (Trouwens, waarom kwam niemand op het idee om die twee formats te combineren? ).

Ik sta er al verbaasd over hoe Quote elk jaar tot op de cent na kan rekenen hoeveel vermogen elke Nederlander heeft. Ja. elke Nederlander, want anders weten ze nooit zeker dat hun lijstjes kloppen. Hoe ze weten waar al die sokken met cash briefpapier verstopt zijn, welke geheime bankrekeningen iedereen heeft, hoe al die constructies lopen via Guernsey, de Caymans of anderszins, het is me een raadsel.

Maar chapeau hoor voor 'Reporters Sans Frontières'! Ik zou niet weten hoe ze het doen, maar ze doen het toch maar.

Overigens, ik raad mevrouw Leeflang aan om ook eens naar "Hoe... is Nederland" van Omroep Zwart te kijken. In dat programma wordt 'vastgesteld' hoe racistisch, hoe homofoob, hie Islamofoob, enzovoorts ons lieve landje zou zijn. Je raadt het al, alles wordt er bij elkaar gelogen om tot de conclusie te komen dat Nederland, casu quo 'de witte Nederlander', niet deugt. Maar ja, de ene fantast is de andere niet natuurlijk, de een verspreidt gevaarlijk nepnieuws, de ander is een woordkunstenaar.