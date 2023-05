Reeds in 2021 maakte u kennis met het fenomeen Tiny Forest. En dankzij de veralgemeendagbladdisering van de samenleving zou (met de nadruk op zou) zo'n opgepijpt kabouterplantsoen met grootheidswaanzin ineens populair zijn. Zo heeft Dirk ook tien miniboompjes bij elkaar gekwakt - uiteraard in ruil voor een zak subsidie - en nu is hij de eigenaar van een heus Tiny Forest. Een TINY FOREST. We zijn echt zo verhavermelkt met z'n allen dat we 20m2 met een flets kleddertje groen een natuurstempeltje geven, alleen maar om de eigen ziel te zalven. Ja natuurlijk stemmen wij GroenLinks, wij hebben zelfs een Tiny Forest. Even de jager bellen voor wat afschot, want in het Tiny Forest lopen veel te veel bakfietsmoeders tussen de totale eikels. Passen jullie trouwens wel een beetje op voor teken?! Het is weer het seizoen.