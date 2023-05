Het fijne aan Gordon, die eigenlijk Cornelis Heuckeroth heet, is dat hij altijd op Instagram vertelt hoe het met hem gaat: dat het uit is met zijn ex-vriend, wat hij nu het uit is eindelijk kan zeggen over zijn ex-vriend, dat hij op reis is naar het altijd gezellige Bakoe, enzovoorts enzovoorts. Tot nu! Gordon is namelijk weg van Instagram. Foetsie. Verschwunden. Pleitos. Dat is toch wel even schrikken. Geen Goor meer in je feed, dat is een beetje als pizza zonder ananas, frisbeeën zonder frisbee of neuken zonder klaarkomen. Bij de onderzoeksredactie van het altijd genuanceerde RTL Boulevard houden ze de mogelijkheid nog open dat de sympathieke volkszanger is gehackt ("hallo ik ben een hacker, ik ga nu het account van Gordon deactiveren, muhahahaha") maar wij vermoeden dat we binnenkort gewoon een heerlijke onsamenhangende uitleg krijgen in circa 600 woorden, waarvan de helft 'ik'. Gelukkig zit ie nog wel op Facebook. Wordt ongetwijfeld snel vervolgd.

Ik wil nog zoveel aan je vraaahaaaagen

Hij is only human!