"Asielsysteem noopt vluchtelingen in bootjes te stappen''.

Er is niemand, he-le-maal niemand die zegt dat 'vluchtelingen' in bootjes moeten stappen om naar de EU te dobberen. Dat doen ze allemaal uit eigen beweging, en niet omdat ze voor hun leven moeten vluchten, nee, dat doen ze uitsluitend op zoek naar een beter leven. Lieden in 'conflictgebieden' kunnen naar een buurland gaan, en dan zijn ze uit de bommen en kogelregens. Zoals op dit moment in Soedan, waar twee zg 'krijgsheren' elkaar bevechten:

"Volgens de Verenigde Naties zijn bovendien vijftigduizend Soedanezen gevlucht naar de buurlanden Tsjaad, Egypte, Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek.''

In die buurlanden zijn ze 'veilig', tot de krijgsheren een compromis hebben bereikt of er eentje 'de macht heeft gegrepen', het geweld stopt, en ze kunnen terugkeren. Er is geen enkele reden om door te vluchten naar de EU, en al helemaal niet naar Nederland.

De enige oplossing voor dit falende asielsysteem is: tegenhouden, met hekken op de landsbuitengrenzen en pushback-beleid op de Middellandse Zee. Doe je dat niet, dan zullen de aantallen landverhuizers de pan uitrijzen, als ze dat op dit moment niet allang doen.

Alle 'oplossingen' die ik van de Gutmenschen lees, zijn totaal niet realistisch. Dit is een greep uit wat ik ze al jaren regelmatig hoor verkondigen:

1) Zorg voor veilige vluchtroutes, zodat ze niet van die gevaarlijke tochten hoeven te ondernemen om in de EU te komen.

Nooit wordt er bij gezegd hoe die 'veilige vluchtroutes' in de praktijk dan moeten worden gerealiseerd. Zelf denk ik dat ze bedoelen dat de visumplicht voor alle EU landen moet worden afgeschaft, zodat iedereen 'gewoon' een ticket kan kopen - voor weinag - voor een enkeltje per vliegtuig naar het land van hun keuze. Nu komen ze het vliegtuig niet in zonder visum, en die visa worden uiteraard niet verstrekt, omdat men weet dat die lui niet meer teruggaan maar hier asiel gaan aanvragen. Maar mocht dit inderdaad werkelijkheid worden, dan zullen de luchtvaartmaatschappijen zich kleurenblind gaan verdienen en kun je iedere dag wel honderden vluchten op Schiphol uit de derdewereld verwachten met 'vluchtelingen'.

2) Zorg dat de mensen het dáár net zo goed krijgen als wij hier, dan vervalt de reden om hiernaartoe te willen verhuizen.

Maar daar wordt nooit bij verteld hoeveel miljard daar dan wel niet voor nodig is, en over hoeveel tijd het zover zal zijn. Bovendien, is er de laatste ca 60 jaar niet veel geld in de vorm van ontwikkelingshulp die kant opgegaan? En heeft dat veel geholpen? En kennelijk moeten we, tot ze het daar net zo goed hebben als wij hier, maar lijdzaam en gedwee de tsunami's landverhuizers over ons laten komen?

3) Opvang, asielaanvraag, en beoordeling buiten de EU.

Daar pleit Remco Meijer in zijn VK column ook weer min of meer voor:

"een structurele oplossing moet in EU-verband tot stand komen. Met humane opvang langs de randen van Europa, zodat levensgevaarlijke overtochten in bootjes niet langer noodzakelijk zijn. Met solidaire herverdeling van wie asiel krijgt over alle EU-lidstaten.''

Ja, maar bepaalde landen - de Visegrad landen - weigeren categorisch om asielzoekers op te nemen (en asielzoekers willen daar zelf ook totaal niet naartoe), en de grote vraag is natuurlijk ook: wie krijgt er dan asiel? Mij lijkt het dat niet iedereen die dan in selectiecentra ''langs de randen van Europa'' asiel aanvraagt, dat ook krijgt. Ik vermoed zelfs dat de overgrote meerderheid zal worden afgewezen. Zullen die afgewezenen dan denken: ''O jee, wat een pech, dan ga ik maar weer terug naar huis'', of zullen die denken: "Sterf maar, dan zorg ik wel dat ik op eigen houtje - bv met een dobberbootje - binnen kom""? Ik vermoed dat laatste, en dan zit je toch weer met lieden die op de Middellandse Zee verdrinken, en zit je toch weer met het dilemma: moeten we die lieden terugduwen? Maar ja, dat willen we niet, en al die NGO 'reddingsboten' gaan ze dan toch weer opvissen en er mee leuren bij Italië, Spanje, etc.

Ik zeg, first things first: éérst zorgen dat het voor de landverhuizers onmogelijk wordt zichzelf hier uit te nodigen, en als de buitengrenzen eindelijk echt bewaakt worden en dichtgetimmerd zijn, kun je daarna eens kijken wie je hier toelaat en in welke aantallen.