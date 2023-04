Wel hallo allemaal! Er is een nieuwe plaat van The National. Boxer (2007) en High Violet (2010) waren natuurlijk gruwelijk, met het liedje Bloodbuzz Ohio dat een soort themesong van een indie-generatie werd (samen met meuk van Arcade Fire, Vampire Weekend, Tame Impala, enz.). Nu is er First Two Pages of Frankenstein, album nummer negen, en het is natuurlijk weer veel meer van hetzelfde. Loom en langzaam en praterig en dromerig vocaal. Schijnt dat de band in een enorme crisis zat, dus leuk dat ze er nog zijn. Zouden wij desalniettemin Matt Berninger met z'n lekkere stem graag horen met wat meer peper in z'n reet? Jawohl! Plaatje hierboven met Taylor Swift die toch wel lijdt aan de ziekte van Dave Matthews: groot groter grootst in de VS, maar tsja tsja hier in Europa. Nog meer nieuwe muziek: The Damned, een boel country en nog veel meer TROEP. Succes ermee!

The Damned (punkdino)

Rickie Lee Jones (jazzy)

Braids (vaag)

Del Barber (folk / country)

Ryan Beatty (singer-songwriter)

Nines (rap)

Cradle of Filth (plaat met verzamelgedoe, live-tracks en 2 nieuwe nummers)

Tommy Emmanuel (akoestische gitaarvirtuoos)

Iced Earth (metal)

Crown the Empire (kindermetal)

Gord Bamford (country)

Jack Harlow (rap)

Joy Oladukon (singer-songwriter)

Kip Moore (country)

Indigo De Souza (snerpende singer-songwriter)

Dave Hause (singer-songwriter)

Andrew Swift (country)