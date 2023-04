En dan duiken we nu in het liefdesleven van de felstbegeerde vrijgezel van Nederland: de fenomenale Katja Schuurman. Ze moet alleen niet autorijden, maar verder zijn we dik hoor Kat. Bij RTL Boulevard vertelt ze in een waanzinnig ongemakkelijk fangirlpraatje van Lais van Niel (wie?) over haar liefdesleven.

"Er mogen mannen in mijn leven zijn, maar niet vast." Niet vast. Gewoon, voor eventjes. Eerst was ze getrouwd met Thijs Gröömer. Die papte met zijn grensoverschrijdende geleuter aan met meiden van 14 tot 16 en hij mag binnenkort voor de rechter verschijnen. Getverderrie! Ook was Katja getrouwd met Freek van Noortwijk, van restaurant Breda. Het boerderijkippetje was medium. Ooit was Katja samen met Michael van de Corput, een 43-jarige betonvlechter uit Albasserdam. Zij leerden elkaar kennen op de CBR-cursus. Toen had ze een kortstondige relatie met Tijmen Buiting, een KNO-arts uit de regio Maastricht. Daarna was het de beurt aan Hammie Wolters van het woonwagenkamp te Doetinchem, maar hij kon haar ook niet bekoren. Patrick de Fluit, ook al zo'n weggooier. Abdelfattah van Vliet, die koekjes bakt voor de hele buurt. Noah de Jong, haar grote liefde tijdens het opnemen van de film Costa. Bijnaam van Noah onder de vrouwelijke actrices was 'Lassie' en dan weet u het wel. Lucas Jansen was veel te hardhandig, dus hij mocht terug naar Hilversum en omstreken. Sem de Vries, een begenadigd elektrotechnisch tekenaar uit Amsterdam, werkzaam voor de wereldmarktleider voor inspectieapparatuur in de staal- en aluminiumindustrie. Daan van den Berg, een gepensioneerd hardloper uit Heerhugowaard, haar oudste verovering. Ze leerde hem kennen in de club. Levi van Dijk uit Uden, maatschappelijk begeleider voor dak- en thuisloze gezinnen. Liam Bakker, een leergierige monteur bakfietsen bij een fietsenwinkel.

En zo gaat het maar daar! Allemaal mannen die heel even deel mochten uitmaken van het liefdesleven van Katja Schuurman. Of misschien ging dit wel even over Sylvie Meis, van wie gefluisterd wordt dat ze haar vriendjes dumpt met een aangetekende brief van haar management. Of misschien hebben we het wel zelf bedacht. LIEFDE, wat is het toch geweldig. Geniet van de liefde allemaal.