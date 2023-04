Sleepy Joe Biden, de kamerplant in het Ovalen Kantoor, doet nog een keertje mee in de wedloop om wie de oudste president allertijden ooit kan worden van een land met kernmacht dat tegen zichzelf verdeeld is. En dat in een tijd dat iedereen onder de zestig alle mensen van boven de zestig de schuld geeft van het aanstaande vergaan van mens & planeet. Je moet maar durven, als Joe zijnde. Om even in perspectief te zetten hoe oud de fragiele meisjeshaarsnuffelaar werkelijk is, tien dingen die jonger zijn dan Joseph Robinette Biden, geboren 20 november 1942:

1. Operation Overlord

6 juni 1944. Joe Biden had z’n eerste stapjes al gezet toen geallieerde GI’s voet aan Atlantikwall zetten op Normandië. D-Day is minder lang geleden dan de geboorte van Joe Biden.

2. De Verenigde Naties (en NAVO)

24 oktober 1945. 51 landen teken het verdrag tot oprichting van de Verenigde Naties, een volkerenbond die tot tegen de 200 naties zou uitgroeien voor wereldwijd overleg over vrede, veiligheid en internationale hulpverlening. De NAVO volgde pas in 1949 en is dus nóg jonger dan Uncle Joe.

Alles onder deze lijn is tevens jonger dan Donald John Trump (14 juni 1946)

3. De bikini

On 5 July 1946, Louis Réard's two-piece swimsuit, which he called the bikini, named four days after the first test of an American nuclear weapon at the Bikini Atoll, was modeled by Micheline Bernardini , a French former nude dancer, at the Casino de Paris.

4. Baby Boomers

Joe Biden is geen boomer, hij is ouder dan boomers. Hoewel de term ‘boomer’ thans losjes gebruikt wordt voor ieder boven de pak ‘m beet 35, zijn de échte Baby Boomers allemaal van na de Tweede Wereldoorlog, dus ruwweg van 1946 tot 1964 volgens de demografische duiding. Joe Biden is een telg uit het staartje van de Silent Generation (1928-1945)

5. De Koude Oorlog

Afgetrapt in 1947, Joe Biden kon al zelfstandig eten, begonnen het kapitalistische Westen en de communistische Sovjet-Unie hun decennia durende Koude Oorlog.

6. Kon-Tiki

Het balsahouten bootje van Thor Heyerdahl, waarmee hij in 1947 van Peru richting de Polynesische eilanden zeilde tijdens een tocht van 101 dagen en een kleine 3800 zeemijlen. Dat avontuur van de naamgever van vele scoutinggroepen is minder lang geleden dan de geboorte van de zittende Amerikaanse president.

7. Vinyl langspeelplaten

Op 21 juni 1948, in het Waldorf Astoria in New York, presenteerde Columbia Records een langspeelplaat van vinyl, waarmee het tijdperk van de LP werd ingeluid. De fonograaf is natuurlijk ouder dan Joe Biden, maar in de ontwikkeling naar dragers die meer dan een paar minuten geluid konden afspelen werd polyvinyl-chloride (ordinair pvc dus) de norm. De LP is daarmee jonger dan Joe Biden.

8. Israël

De enige democratie in een verder duister Midden-Oosten is geboren, verklaard en uitgeroepen in 1948, ná de geboorte van Biden.

9. 1984

U wist dit misschien niet, maar het verhaal uit de handleiding der handleidingen die geen handleiding zou moeten zijn, is niet zomaar in 1984 geschetst: het jaartal is een omkering van 1948, het jaar waarin het roemruchte werk van George Orwell verscheen. Big Brother is jonger dan Joe Biden.

10. De Volksrepubliek China

Het Rode Boekje, de communistische revolutie en de Chinese Burgeroorlog maakten hun Lange Mars sinds 1934, maar pas op 1 oktober 1949 om 15:00 uur in de middag op het Plein van de Hemelse Vrede, werd de Chinese Volksrepubliek uitgeroepen door Mao Zedong. Joe Biden was al bijna zeven jaar oud toen wat thans in ideologie, technologie en ambitie mogelijk de grootste dreiging voor individuele westerse vrijheden is geworden, werd gesticht.