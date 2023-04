Ze zijn wel heel goed in het oplossen van niet-bestaande problemen. Het is eigenlijk heel simpel: of je accepteert en je krijgt een lintje of je weigert en krijgt geen lintje.

Zo, nu kunnen we weer verder met het oplossen van de problematiek rondom onvrijwillige uithuisplaatsingen van kinderen, kinderopvangtoeslag schandaal, leefbaarheid crisis, stikstof crisis, asiel crisis, Groningen crisis, energiecrisis, etc. etc. etc. Ik snap wel dat de lintjes crisis even prioriteit heeft hoor, de rest kan nog best een paar jaar doormodderen