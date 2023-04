Een jaar of 7 geleden was er een groots slavernij festijn op het Museumplein 020. Omdat ook ik vind dat geen mens eigendom van een ander hoort te zijn ging ik daar kijken uit support, en het is ook vlakbij. Er liepen Surinaamse dames rond in de prachtigste kostuums, hartstikke mooi en het was allemaal best gemoedelijk, al doe je mij met het muzikale aanbod geen groot plezier (de Carribische sounds van swingende steelbands, RAI muziek, rappende Marokkanen en de onvermijdelijke blanke deugdichter enz), maar de meeste andere bezoekerTs vinden dat kennelijk wel mooi. En ja hoor, daar zijn de Internationale Soosjalisten ook weer zieltjes winnen. Dan stonden er meerdere kraampjes waar je aangifte kon doen tegen Wilders. Vond ik raar, want daarmee wordt de associatie Wilders-slavernij gelegd. Bullshit. Verder konden er lekkere hapjes worden gebikt, lauwe sateh'tjes, bara'tjes ("ik ben dan wel blank maar doe mij wel ff een dubbele spetter Madame Jeanet sambal aub, ouwe." zeggen we dan). Het was een hele warme, zonnige, broeierige zomerse dag, dus de minseh hebben DORST ! Als je dan 25 minuten in de rij moet wachten voor een plastic bak lauw festivalbier a 2 euro, en er is een groot AH filliaal op 1 minuut loopafstand met bier voor 50 of 60 cent, dan is de keuze snel gemaakt natuurlijk. Die AH had absoluut geen rekening gehouden met dit evenement, er stond 1 zo'n veiligheidsTurk maar die ging dus helemaal niets doen, want die AH werd kompleet overstroomd door dorstigen, waarvan verreweg de meesten geen enkele intentie hadden om voor hun boodschappen te betalen. Het werd steeds gekker ! Mensen deden geeneens moeite meer om achter de kassa aan te sluiten. Ze liepen gewoon met armen vol spullen door, ALLEMAAL met een "wie maakt me wat ?" blik. Anderen gingen gewoon fikkie stoken IN DE WINKEL. Echt waar ! Die gingen barbeque-en ! Weer anderen lagen uitgestrekt op hun rug mars repen en andere consumpties in hun bek te stauwen waar nog niet voor was betaald, verkoeling zoekend met hun voeten in de koelkasten, alle deuren van alle koelkasten wagenwijd open. Op een gegeven moment kwamen er 5 donkere jongens binnengerend, allemaal ontbloot bovenlijf en aan elkaar vastgeketend met zware kettingen om hun hals. Die renden zo naar binnen en meteen weer naar buiten, allemaal met een krat bier ! Dat soort dingen allemaal. Kortom het was TOTALE anarchie. Die hele AH is GEPLUNDERD ! Helemaal leeggeroofd. De schappen waren leeg. Dat zie je niet vaak ! Politie werd niet gebeld natuurlijk. Die doen trouwens toch niets, want zometeen heb je een heuse rel met 3000 woedende "racisme !" gillende Surinamers die al lekker wat biertjes hebben gedronken en dat kunnen we even niet gebruiken, en VANDAAG al helemaal niet. En wat me later opviel : GEEN WOORD hierover in de krant. Helemaal NIETS op AT5 ! Deze "Black Friday" achtige plunderpartij is helemaal doodgezwegen in de pers. Maar ik heb het ECHT gezien met mijn eigen ogen.