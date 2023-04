Eid-Al-Appeasing van de Krokodil.

Ik bid niet voor halal hapjes.

Op mijn werk kwam er ook een mollige Marokkaanse vrouw met zo'n presenteerschaal vol zelfgebakken mierzoete hapjes langs. Had ik demonstratief het wel aangenomen en direct in de prullenbak getoedeledokiet. Kan ik op gesprek komen.

Jawel, het leven in het verzet is een offer.

The order is rapidly fadin'

And the first one now

Will later be last

For the times they are a-changin'