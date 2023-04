Ooit was er een tijd, nog niet zo heel lang geleden, dat we onszelf niet zo serieus namen met die Songfestival-inzendingen. Café De Bult-zangeres Sieneke met haar maffe draaiorgel, dat was natuurlijk gewoon om te kutten. 3JS, die rare indiaan, supermarkttokkie Glennis Grace (die eigenlijk Glenda Batta heet), Hind, Treble, dat werk. Lachen man. Toen vielen we door Duncan Laurence 1x met de neus in de boter en sindsdien is iedereen heel erg in zichzelf gaan geloven, met Duncan zelf en die selectiecommissie voorop. Vriend Duncan moet gewoon lekker liedjes gaan zingen, maar die heeft ineens z'n knokige vingers in de pap, en bij die selectiecommissie denken ze allemaal Sam Phillips te zijn. Maar waar hebben we het nou over: de aan het meubilair vastgeroeste eentrucspony Cornald Maas, die zich honderd jaar geleden naar binnen heeft gebluft en nu de uitgang niet meer kan vinden, een mediumleuke dj als Sander Lantinga die de radio alleen maar op 'play' hoeft te douwen omdat-ie zelf z'n nummertjes niet mag uitkiezen, wat lui waar nog nooit iemand van heeft gehoord én de directeur van de TROS met z'n Ibizabruine Blaricumsmoel. We moesten onironisch aanhoren dat Dion Cooper en Mia Nicolai van het niveau George Michael-Madonna zijn, maar je had net zo goed de visboer en de linksback van je voetbalclub op dat podium kunnen smijten. Het is gewoon niet zo'n leuk nummer en in een vals jasje is het al helemaal een carnaval van ongemak.

Dat is helemaal niet erg, zo gingen we de wedstrijd tientallen keren in, maar dan hoefde je dat met zelfoverschatting gelardeerde gedweep tenminste niet aan te horen. Welnu, die enge selectiecommissie communiceerde in november nog 'unaniem zeer te spreken te zijn' over Dion & Mia en 'hun song waarin hun stemmen prachtig samenkomen'. Dat blijkt dus een flagrante leugen, want Jantje Smit (de enige die zelf op redelijk niveau een microfoon heeft vastgehouden, we doelen dus niet op de broekmicrofoons die Cornald Maas voor z'n snuit laat bungelen) was mordicus tégen het afgrijselijke lobbyprojectje van Duncan Laurence. En het gaat hier wel om de trots van de natie, ja! Jantje is 'm inmiddels gepeerd uit de selectiecommissie. Nou ja, straks gewoon lekker met de kraaien dat podium op. Kan het ook schelen, er kijken slechts 180 miljoen mensen.