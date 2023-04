Ja, die %#@%-dikkebanden !

Die doen net of ze de baas zijn, en rijden op en af stoepen, en dan weer over fietspad, voetpad en weg. En dat met een flinke gang en zonder helm. Vraag me af of dat ze gezien worden als fietser, of iets anders als ze onder ene auto komen of een voetganger omver rijden. Ik denk dat die dikkebanden fietsen de nieuwe scooters zijn....