FOTO (TU Delft) - Een van de intelligentste mannen van Nederland, Michael van Gerwen en iemand van de TU Delft

De mooiste sport ter wereld is gisteren nog een beetje mooier geworden. Eindelijk hebben WIJ, DE NEDERLANDERS een unieke troef in handen bij het darten, namelijk wetenschappelijk verantwoorde pijltjes. Want je moet je tripeltjes gooien, maar ook je dubbeltjes, en dat doe je natuurlijk het beste met een door de Aerospace Innovation Hub van de TU Delft ontwikkelde dartpijl. "Een dartpijl die minder gevoelig is voor fouten van de darter en daardoor bijna 50 procent preciezer is dan een conventionele dartpijl. Delftse onderzoekers hebben mogelijk een baanbrekende dartpijl ontwikkeld die de prestaties van topdarters aanzienlijk kan verbeteren. De nieuwe dartpijl is ontworpen met kennis uit de aerodynamica en vliegmechanica met als doel om spelers meer controle te geven over hun worp." Zo. En daarna nog even wetenschappelijk verantwoord zes baco in je mik douwen en gooien maar.

Ondertussen op de Britse campus