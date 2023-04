U kent het wel. Balpen op de buitentafel, via een schittering precies de zon (dat ding aan de hemel, toevallig vandaag weer een keertje te zien) in uw oog. Irritant! Of de weerkaatsing via de Rolex van René, die om de arm van Oussama zit. Vervelend! Enfin, wat dus ook weerkaatsing geeft, is een zonnepark. Mensen die uitkijken op zo'n veldje zwart goud worden daar knettertjedol van. Kan gebeuren natuurlijk. Alleen de bloedspoed waarmee die zonneparken samen met hun gevleugelde witte vrienden zomaar in de nabijheid van mensen worden gekwakt, zonder er ook maar één tel over na te denken. Ook de gemeente Ermelo besloot mensen op te schepen met zo'n zonnepark. Bewoners niet blij want uitzicht weg, B&W wel heel blij want dan konden ze tijdens de opening de loftrompet steken over ZICHZELF. Poeh poeh wat is de gemeente toch milieubewust bezig met zonneparken waar de leden van het college zelf geen last van hebben. Welnu, in Ermelo kwam er een beetje beplanting om het zonnepark: "Er werden kleine plantjes gepoot, die het zonneveld niet aan het zicht onttrekken." Ja, want iedereen vindt het echt geweldig om uit te kijken op een zonnepark. En dus zat men in Ermelo hele dagen met de gordijnen dicht omdat ze gek werden van de gruwelijk irritante weerkaatsing van de zon. En nu mag de gemeente meebetalen aan een klimopscherm voor een commercieel project. € 112.000 in de put. En de bewoners maar profiteren!