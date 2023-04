Tja, als de zuidpool niet smelt en er zelfs meer ijs wordt gevormd en het klimaat lijkt eerder kouder dan warmer te worden is er nog meer gedoe. Want: paniek we gaan een ijstijd tegemoet. (is al eerder gebeurd) Of paniek, alle anti opwarm maatregels hebben geholpen maar een "beetje" te goed geholpen waardoor we een ijstijd veroorzaakt hebben. Of paniek: we moeten meer CO2 in plaats van minder er in gooien omdat de klimaatthermostaat dit aangeeft. Een logische gevolgtrekking omdat CO2 nou eenmaal het wondermiddel is waar ons klimaat op reageert. Dit is waar de klimaatgelovigen vanuit gaan incl de hahahaha klimaat "wetenschappers" . Zien de jongens en meisjes gelovigen incl.BL niet de absurditeit van de klimaatwaanzin? Met een enkel regeltje haal je de klimaatdogma onderuit waar het hele kaartenhuis op gebaseerd is. Daarbij worden alle feiten uit het verleden betreffende het klimaat genegeerd als het niet in de klimaatfantasie past. "WE moet het klimaat stabiliseren" Is nog gekker dan beweren dat Jezus uit de dood is opgestaan en op een wolkje terugging naar zijn eigen planeet van waar alles bestuurd wordt door Zijn vader? die van ons houdt maar we moeten wel van appels afblijven anders wordt die boos en krijg je gedonder of verander je in een zoutpilaar. Al die onheilsprofeten krijgen waarschijnlijk te weinig zonlicht waardoor hun normale verstand in appelmoes is veranderd. Wat kan het anders zijn?