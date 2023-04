Kijk helemaal links, daar heb je Marieke uit Heiloo, ze duwt haar kinderenwagen naar binnen op zoek naar een Feelings Hoekbank van velours, achter haar loopt Patrick, hij MOCHT vandaag ook mee. Zijn keuze was strijden aan het front in Bakhmut, of mee naar de meubelboulevard, helaas vertrokken er vandaag geen vluchten meer naar Oost-Polen, dus hier heb je 'm. Ze hebben 2 uur in de file gestaan voor de deur van de Woonsquare, de Renault Captur heeft vier krassen van al die andere Patricks die proberen in te parkeren, de vrouwen zijn opgefokt, de mannen chagrijnig, de kinderen hebben in de broek gepoept en er staat een rij bij de verschoonruimte. Rechtsachter Patrick loopt ravissante Ramona met haar rollator. Haar Tena Lady zit niet goed, haar urineverlies bevuilt de plavuizen vloer en iedereen glijdt erover uit. Er moet een ambulance komen, want Sjaan heeft een gat in haar kop gevallen. Met wapenstokken rent de politie achter Hendrika, Truus en Manon aan. Zij hebben ervoor gezorgd dat heel veel andere mensen in de verdrukking kwamen bij de badkamerkoopjes. Er is een kind geplet tussen de liftdeur. Alle andere kinderen moeten worden opgehaald uit de ballenbak, want kleine Storm heeft van zich af gescheten en nu zitten ALLE kinderen onder de stront. Ergens op de vloer ligt een dode man, hij is zojuist vertrappeld onder het geweld van de Geox-schoenen van een roedel Lindaas en Lauraas. Op de plee is een ambulanceteam bezig. Thijs (moest mee) heeft zojuist seppuku gepleegd. Wat een janboel! De traumaheli kan niet landen, want de parkeerplaats staat helemaal vol met Renaults en Opels. ZO GAAT HET DUS ONGEVEER. TRAP ER NIET IN. VANDAAG (NOG STEEDS) NIET NAAR DE MEUBELBOULEVARD!!!

HANS ZET DIE MASSAGESTAND UIT IK KOM