In de nasleep van Italië's tijdelijke verbod op ChatGPT wegens onheus databeheer begonnen Duitsland, Frankrijk en Ierland zich dus ook te roeren. "Privacy regulators in France and Ireland have reached out to counterparts in Italy to find out more about the basis of the ban. Germany could follow in Italy's footsteps by blocking ChatGPT over data security concerns, the German commissioner for data protection told the Handelsblatt newspaper." Desgevraagd hebben Zweden en Spanje nog geen van zulke plannen. Hoe de AI supernova zich ook verder zal ontwikkelen, wetgeving zal er maanden, dan niet jaren achteraan lopen. En het is waarschijnlijk een goed idee ChatGPT zelf de wetten voor diens eigen regulatie te laten schrijven. Toch?

