Er is geen wetenschappelijke basis voor de bewering dat nazi's UFO's hebben gebouwd of gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoewel er veel complottheorieën zijn over deze kwestie, is er geen enkel bewijs dat de nazi's in het geheim geavanceerde technologieën ontwikkelden die verder gingen dan wat er destijds beschikbaar was.

Hoewel de nazi's bekend stonden om hun geavanceerde technologie, met name op het gebied van wapens, was er geen bewijs dat ze ooit geavanceerde vliegende objecten hebben ontwikkeld die buitenaardse oorsprong leken te hebben. Het idee van nazi-ufo's is dus niets meer dan een ongefundeerde complottheorie zonder wetenschappelijke basis.

Het is belangrijk om altijd kritisch te blijven bij het overwegen van complottheorieën en om alleen te vertrouwen op wetenschappelijk bewijs en betrouwbare bronnen.