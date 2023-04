Stas VWS neemt de kogel

Eerst even keurig citeren uit de primaire bron zodat u - in tegenstelling tot na dit NOS-artikel met een verkeerde foto erboven door een webredactie waar immers ook maar 394 FTE werkt - wel weet wat er nou precies gezegd is en waar het werkelijk over gaat. Het is immers complexe materie.

"Vorige week nog meldden GGD en RIVM dat meer dan de helft van de jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar kampt met psychische klachten. ,,En zo valt het ene na het andere rapport op mijn bureau: bijna de helft van de jongeren voelt zich eenzaam, 47 procent heeft stress. Er is echt iets aan de hand in dit land!’’, verzucht Maarten van Ooijen.

(...) ,,We denken met zijn allen: als het niet goed gaat met onze kinderen, lost een professionele hulpverlener dat wel op. Maar dat kan helemaal niet altijd. We kunnen eenzaamheid niet verdrijven door onze kinderen op een cursus sociale vaardigheden te sturen, wat nu regelmatig gebeurt. Het leidt tot teleurstellingen. En het legt ook nog eens impliciet het probleem bij het kind: er is iets mis met jou. (...) We moeten onszelf als land de vraag stellen: waarom zijn zoveel jongeren gestrest en eenzaam, in plaats van altijd maar naar jeugdzorg te wijzen.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wijst op drie zorgwekkende trends in onze samenleving. Veel gezinnen kampen met opvoedingsproblemen mede door het hoge aantal scheidingen . Daarnaast problematiseren we te snel. We moeten vaker accepteren dat opgroeien niet zonder tegenslag kan. Je kunt niet leren lopen zonder te vallen. En we moeten onze kinderen af en toe ook de ruimte geven om te vallen.’

(...) Nu komen alle problemen op het bordje van jeugdzorg. Ook dingen die daar eigenlijk niet thuishoren. En ik weet dat de eerste reactie op dit pleidooi zal zijn: de overheid wil alleen maar bezuinigen! Maar hé: 25 jaar geleden kreeg 1 op de 27 kinderen jeugdzorg, nu is dat in sommige steden al 1 op de 6. Er is iets in onze samenleving geslopen, waar we het echt met elkaar over moeten hebben."

Okay, bovenstaande is dus de context.

Enerzijds: hij heeft natuurlijk gewoon gelijk en deze ChristenUnie-pedagogie is een legitieme gedachteschool.

Anderzijds klopt het ook weer niet dat Gen Z 'nu eenmaal een weke generatie' is.

Weer-anderzijds valt er wel degelijk iets te zeggen voor onze favoriete hypothese van psychiater Theodore Dalrymple. Die hypothese noemen we de "law of immiseration" en zou dicteren dat "misery increases to meet the means available for its alleviation". Oftewel; hoe meer middelen er worden gealloceerd voor de bestrijding van psychisch leed, hoe meer psychisch leed er wordt gediagnosticeerd (en/of daadwerkelijk ontstaat) zodat het hulpaanbod verzadigd blijft.

Zoals al zijn hypotheses: klinkt heerlijk en het is in ieder geval overdrachtelijk waar, maar het is wel wat kort door de bocht doc.

Enfin, is er een psycholoog in de zaal?

Vraag het anders eens aan een klimaatpsycholoog!