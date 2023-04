HISTORIE

Het is vandaag vijftig jaar geleden dat het eerste mobiele telefoontje gepleegd werd. Er is in die tijd veel bereik. Maar wat is nou die bereikbaarheid, als het TiKTok-algoritme al je vingerbewegingen registreert, als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan? Zeg me wat is die bereikbaarheid, zeg me wat is ie waard, als iedereen die offline is voor gek wordt verklaard? Nou zegt u het maar. 24/7 bereikbaar voor moeder de vrouw en/of uw baas, hele dag gezeik met batterij opladen en hem dan ook nog op precies het verkeerde moment in de plee laten vallen, maar ook: altijd en overal GS in uw broekzak, zomaar even praten met uw verloren neef in Australië terwijl u op de bus staat te wachten en eenvoudig doch intiem contact leggen met allerhande meneren en mevrouwen via de bekende applicaties. Vijftig jaar mobiel bellen: VLOEK of ZEGEN?