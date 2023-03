https://www,youtube,com/watch?v=e-tCS0K_jvs

Maarten van Rossem zegt zo ongeveer:

We hebben te maken met een onvoldoende functionerende overheid.

De rot in het Nederlandse uitvoerende apparaat zit diep.

Het is een bestuurscultuur waarmee men in de jaren '80 begonnen is.

De BBB heeft voor deze problemen geen oplossing.

Zelfs het stikstofdossier lijdt aan deze ambtelijke verkalking.

Niets over bestuurscultuur, overheidsmanagement.

De BBB zal het moeten doen met hetzelfde ambtenarenapparaat wat in de afgelopen jaren zo gefaald heeft, denk aan de toeslagaffaire.

Maar zoals andere reaguurders al aangaven: je moet ergens beginnen.

Wat nog wel een opgave zal zijn.

We weten nog steeds niet waar wat en hoe het nu eigenlijk misging bij de toeslagen.

15 jaar lang met meer dan 25.000 ouders en 80.000 kinderen.

Dat is toch best knap, als je dat kan blijven negeren.

Hoe hebben ze dat gedaan?

Dat willen we graag weten.