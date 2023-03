Wat je ook van de publieke omroep of tv in het algemeen vindt: presenteren is een vak. Ik heb voor het eerst gekeken toen Wim de Bie was overleden, want ja ik kijk dan graag met weemoed terug naar zijn werk. Dat er vreselijke gasten waren uitgenodigd is nog tot daarentoe, maar die Khalid, mijn hemel. Het is al gestoord dat je als professionele organisatie iemand met nul ervaring zo'n baan geeft (laat hem lekker advocaat spelen ipv de baan van een potentieel echt talent wegkapen), maar dat hij blijkbaar dus na 2 jaar nog steeds niet in staat is om een talkshow te presenteren is echt dramatisch. Er zijn echt gigantisch veel banen die de meeste mensen in een paar jaar wel kunnen leren, maar hij kan dit dus écht niet. Nog los van de hele vervelende stem en vreemde houding.