Hoe moeilijk kan het zijn? Waarschijnlijk zie ik het verkeerd, misschien kan iemand licht laten schijnen om mijn, waarschijnlijk verkeerde, visie op het Nederlandse staatsrecht.

Ik zie het als volgt:

Ooit is de gedachte gerezen dat het verkeerd is als er te veel macht bij één persoon of bij één instantie wordt gelegd. Daarom is er de Trias Politica. Een wetgevende, een uitvoerende en een rechterlijke macht.

Dat moet nog iets verder worden uitgewerkt, daarom is het parlement (wetgevende macht) opgedeeld in een volksvertegenwoordiging (TK) en een senaat (EK). De EK is er voor bedoeld om bij nieuwe wetgeving nog eens goed te overdenken of de nieuwe wet wel een goed idee is en dat niet de waan van de dag gevolgd moet worden.

Verder zijn er bevoegdheden van de nationale volksvertegenwoordiging en de nationale regering overgedragen aan de provincies. De provincies kiezen de EK, om meer garanties nog te bieden dat de EK niet de waan van de dag volgt, maar dat er goed wordt nagedacht over nieuwe wetten. Het zal desondanks nog wel eens mis gaan met nieuwe wetten, maar in deze gaat het er om dat de procedures zodanig ingericht zijn dat er zo veel mogelijk wel goed gaat. Het feit dat er bevoegdheden zijn voor provinciale bestuursorganen zou ervoor moeten zorgen dat de regelgeving dichter bij de bewoners van de desbetreffende provincies ligt en dat zo veel mogelijk wordt vermeden dat sommige provincies worden benadeeld ten gunste van andere provincies.

Nu blijkt dat de uitslag zodanig is dat het Kabinet geen meerderheid heeft in de EK en in de provincies. De bedoeling van het hele systeem was volgens mij dat er beter beter werd nagedacht over wetgeving en dat provincies zich niet benadeeld zouden voelen. Het Kabinet is door de TK aangesteld om te regeren voor een periode van 4 jaar nadat de TK is verkozen.

Het is dus de taak van het Kabinet om met de provincies te gaan onderhandelen om tot een nieuw compromis te komen. De EK is bedoeld om nieuw wetgeving wel of niet goed te keuren, maar de politieke taak van de EK is beperkt. De EK zou meer kijken naar eventuele effecten van de wetgeving op langere termijn en de verenigbaarheid met de nieuwe grondwet van de nieuwe wetgeving.

Even concreet:

Als het dus kennelijk zo een punt is dat de Stikstofdoelen behaald moeten worden in 2030 of in 2035 dan gaat daarover onderhandeld worden en dan komt men uit op 2032 of 2033.

Als men in Groningen van mening is dat er decennialang aardgas is weggepompt uit hun provincie, zonder dat er voldoende is tegemoetgekomen in fundering van huizen dan moet daarover een compromis worden gesloten om te zorgen dat dit probleem wordt opgelost.

Dit geheel staat even los van mijn persoonlijke mening over het huidige kabinet en welke beslissingen er genomen moeten worden. We leven in een land waar verschillende meningen en verschillende belangen naast elkaar bestaan en de taak van het Kabinet is thans door te gaan met wat ze van plan waren, maar wel nadat ze hun beleid hebben bijgesteld zodanig dat de provincies en de EK ermee akkoord kan gaan.

In 2024 mag er weer gestemd worden op een nieuwe TK. Als de TK het vertrouwen in het Kabinet heeft verloren dan kan zij een motie van wantrouwen indienen.

Wat kan de burger nog meer doen om invloed uit te oefenen?

Lid worden van een partij en stemmen wie de lijsttrekker wordt bijvoorbeeld. En dan niet zich met een kluitje in het riet laten sturen, zoals bij het CDA is gebeurd. Als er vele duizenden CDA-leden waren die het voor Pieter Omtzigt hadden opgenomen. Dit laten blijken tijdens de ledenvergaderingen en tegenover de pers, dan was het heel anders afgelopen. Ergens in 2005, zo rond deze tijd van het jaar haalde deze log nog eens een grapje uit met D66 om via de ledenvergadering het kabinet op te blazen. www.geenstijl.nl/4103/knikkende_kniee...

Bleek uiteindelijk een geslaagde grap.

Wat overeind blijft staan is dat de kabinetsleden hun werk moeten doen. Wie wil dat Wobke Hoekstra vertrekt als partijleider moet lid worden van het CDA, binnen de partij campagne voeren en Hop gaat Wop.

Zelfde geldt voor de andere partijen.

Dijkstra als Premier?

Wordt lid van de VVD

Jouw stem telt ook mee.