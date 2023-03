Het valt voor ondergetekende leek toch altijd maar moeilijk te begrijpen: hoe moeilijk kan het in GODSNAAM zijn een berichtjes-app te runnen vergeleken met Tesla of SpaceX dat raketten verticaal laat landen en waarschijnlijk dit decennium nog mensen op Mars gaat zetten? Blijkbaar heel moeilijk, zelfs als je net als bij Tesla en SpaceX zogeheten 'Elon Whisperers' hebt rondlopen die je bevliegingen interpreteren, vertalen of censureren voordat het de werkvloer bereikt, omdat er anders gewoon geen bedrijf te besturen valt.

Hij kocht het bedrijf voor $44 miljard en uit een gelekte email blijk nu dat hij medewerkers aandelen aanbiedt gebaseerd op een valuatie van $20 miljard, maar dat hij een "clear but difficult path" naar een valuatie van $250 (!?) ziet. Momenteel is het eigenlijk nog een heel genereus aanbod, want $13 miljard van voor zijn aanschaf leende hij van banken en de valuatie van $20 miljard komt neer op ongeveer 11x Twitters omzet, die dit jaar sinds de overname met zo'n 56% daalde.

En dan ligt een deel van Twitters broncode ook nog eens op straat, waarschijnlijk gelekt door een oud-medewerker. "Proprietary source code is often among a company’s most closely held trade secrets. Making it public risks revealing its software’s vulnerabilities to would-be attackers, and can also give competitors an advantage by being able to see non-public internal workings. (...) According to the NYT, Twitter executives suspect that an employee who left the company last year may be responsible for the leak."

Nou, dan weet je nog weinig, want dat betreft zo'n 3.750 mensen.

De "clear but difficult path" naar $250 miljard