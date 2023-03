Stop je snikkel eens wat vaker in de slurf van je stofzuiger, maan je magnetron tot het delen van meer gevoelens en geef je wasmachine wat extra persoonlijke warmte. Al eens aan seks met de sapcentrifuge gedacht, misschien? Het zijn niet zomaar spullen, het zijn levensgezellen en die hebben ook gevoel. De oprichting van de Partij van de Dingen komt rap naderbij (Agenda 2040 op de toekomstschaal van het Planbureau) dus voor je het weet hebben je strijkbout en je stereo-installatie stemrecht en wie zegt dat ze jou vervolgens niet uit je eigen huis smijten? (We kennen immers ook planten die voor minder hun ondankbaarheid hebben getoond.) Vraag daarom bijtijds aan je huishoudelijke apparaten hoe het met ze gaat, of ze nog lekker in hun circuitbordjes zitten en of je misschien kan assisteren bij het verhelpen van kleine pijntjes. Want, om een beroemde fictieve drugscrimineel uit een onvolprezen serie te citeren: "Shame to let a good toaster get away over a frayed cord." En zo is het maar net.