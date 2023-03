"De sociale wetenschap is geen wetenschap en dat weet iedereen"

Hiermee ben ik het grondig oneens. Sociale wetenschap gaat over het bestuderen van sociale patronen die we in de samenleving zien. Dat vergt natuurlijk veel observatievermogen, maar ook een stevige basis in de statistiek (duidelijk meer dan gemiddelde uitrekenen of grafiekjes extrapoleren). Sterker: een sociaal-wetenschapper die onvoldoende kennis heeft van statistiek is niet serieus te nemen. En dan kom je erachter, dat deze dame alleen wat theorieën over taalontwikkeling herhaalt. En wat onbewezen theorieën van anderen herhalen is dan weer geen wetenschap.

(Voor de reaguurder die tijd over heeft: zoek eens in proefschriften van in Nederland gepromoveerde Dr(a)'s hoe het statistisch gehalte is. Kan je lachen. Huilen bedoel ik.)

Wat veel meer het probleem is: zou je een Social and Behavioural Sciences persoon vertrouwen als het gaat over b.v. de natuurkunde die bij het broeikas-effect een rol speelt? Da's net zoiets als de schilder een gasleiding aan laten leggen. Kan goed gaan, maar zijn papieren als vakman maken hem niet automagisch een gasfitter.

Of het moet een stimulus zijn die zij aan de samenleving geeft om een bepaald onderzoek te kunnen doen. Zo'n onderzoeksvraag zou kunnen zijn: "wat is het effect van wetenschappers die buiten hun vakgebied platitudes verkopen op het vertrouwen van de samenleving in de wetenschap in z'n algemeenheid". Kijk, als je serieus een sociale wetenschap bedrijft, dan zou dat kunnen. Als, hè, als.