Liever dat 'ie oproept om vooral niet die verarmd uranium-tankgranaten mee te sturen. Doe dan gewoon wolfraam, kan je bij de Duitsers krijgen want die vertikken het om met verarmd uranium te werken. Dat spul is namelijk verdomd giftig als het eenmaal verpulverd is opgegaan in de omgeving, daar hebben generaties lang last van.

Reden waarom dit spul sowieso niet verboden is en het door overheden en media wordt gedownplayed is simpel: eenmaal de schadelijkheid bewezen volgen er rechtszaken die lopen in de vele miljarden. En menig NAVO-land zit opgezadeld met een voorraad onbruikbare munitie met een enorm prijskaartje aan de recycling.

Zoveel goedkoper om je nucleair afval op pauperlanden af te schieten blijkbaar.

"Official Iraqi government statistics show that, prior to the outbreak of the First Gulf War in 1991, the rate of cancer cases in Iraq was 40 out of 100,000 people. By 1995, it had increased to 800 out of 100,000 people, and, by 2005, it had doubled to at least 1,600 out of 100,000 people. Current estimates show the increasing trend continuing."

www.aljazeera.com/features/2013/3/15/....