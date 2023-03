De taart met kaarsjes in de vorm van kleine potloodjes is besteld en de slingers hangen al; dit jaar worden de bekende en beruchte Deense Mohammed-cartoons achttien jaar. Volwassen! Oud genoeg om legaal hun eerste biertje te drinken. Wat gaat de tijd snel. We weten nog goed dat ze net op deze wereld verschenen in 2005, wat waren ze klein en schattig in de Jyllands-Posten en nog niet veel ouder toen ze iets later in Charlie Hebdo verschenen. Destijds konden ze waarschijnlijk nog niet bevatten hoeveel ze zouden losmaken in de wereld. Hoe ze onder meer de hypocrisie van de extremistische aanhangers van het zogenaamd vredelievende geloof zouden ontmaskeren en een golf van zinloos allah-snackbar-geweld zouden ontketenen. Maar eveneens hoe ze zouden onthullen dat haatbaarden en geloofsparasollen proberen deze geïmporteerde idealen te implementeren in onze maatschappij en op onze scholen door ook daar een afbeeldverbod van hun profeet te eisen. Alsof hun meegebrachte religieuze regeltjes hier van enige waarde zijn. En dat brengt ons bijna achttien jaar later, waar we nog steeds bezig zijn met het bestrijden van bekrompen geesten die volledig los gaan op een gevatte tekening. In dit geval middels een aanstaande rechtszaak voor opruiing door booslims die het bestaan van bovenstaande spotprent, die we kunnen zien als een directe afstammeling van de originele Deense, niet kunnen waarderen. Bijna twee decennia later is de invloed van de originele Mohammed-cartoons nog immer voelbaar en we zijn nu al benieuwd naar de volgende achttien jaar. Iemand taart?