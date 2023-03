Confronterende foto he? Jaja. Dat had dus helemaal niks met de islam te maken. We hoeven u niet te vertellen hoe ze binnen de islam denken over homoseksualiteit. In het AD lezen we dat er (sindsdien?) stappen zijn gemaakt op het gebied van 'acceptatie lhbti+ in moslimgemeenschap'. We lezen iets over de initiatiefnemer van stichting Sirkaf voor biculturele lhbti+. We lezen iets over die moslims die geen regenboogbandje willen dragen. We lezen: "Het roept een beeld op dat die zaken niet samen gaan, terwijl dat natuurlijk wel kan." En dan lezen we: "Fayaaz Joemmanbaks -geboren in Suriname, queer moslim en voorzitter van Colored Qollective (platform voor lhbtqia+-personen van kleur)- heeft wél begrip voor Kökçü en Excelsior-captain El Yaakoubi. 'Ik vind zo’n band zelf ook heel willekeurig, want ik kan nog wel wat andere belangrijke steunbetuigingen bedenken. Voor Palestina of voor Black Lives Matter of voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Voor die laatste groep kon er laatst ook géén gezamenlijk statement af'." We lezen: "Ik zie dat moslim queers in Nederland meer hun plek opeisen." Bijvoorbeeld tijdens 'queer-iftars'. We lezen: "Volgens Gülmez heeft dit alles niet alleen met de islam te maken maar ook met tradities, cultuur." We lezen iets over Utrecht: "Ik loop er niet in een djellaba rond omdat dat moslimhaat oproept en ik loop er niet in een jurk rond omdat dat queerhaat oproept." En toen zijn we maar gestopt met lezen.

Politie op de Amsterdamse queer-iftar