"In een ver verleden was er vanuit de denktank & partij het streven en de mogelijkheid om een breed gedragen middenpartij vorm te geven om Nederland van nieuw politiek elan te voorzien."

Sorry, not sorry maar iedereen met een geweten die heeft opgelet wist al voordat de partij FVD bestond dat er iets heel erg mis is met Thierry en dat er absoluut nooit en te nimmer onder zijn leiding sprake kon zijn van een "middenpartij". Dit is gewoon fucking bullshit.

De man ging praten en dineren met een beruchte racist, openlijke racist nota bene. Jarod Tayler. Uit intellectuele nieuwsgierigheid was het excuus van velen. Hij bood zijn proefschrift aan, wat hij schreef met John Laughland een Kremlin-likker en fascist aan aan notoir holocaustontkenner Jean-Marie Le Pen. Hij sprak op de IJzerbedevaart, heeft warme contacten met meerdere Vlaamse fascisten en racisten en ook in Frankrijk en Italie zat Baudet te keuvelen met extreemrechtse fascisten. Hij zat bij Amerikaanse fascisten en ook racisten te likken in Amerika. Dat zag je niet Roel?

Natuurlijk. Iedereen maakt fouten. Wie niet? En beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Maar als je echt niet wist dat Baudet een krankzinnige racist en fascist is destijds, toen al, dan zijn er twee mogelijkheden. Of je bent in je goedheid en zachte ziel bedot door een ordinaire fascistische oplichter. Of je bent van mening dat "de missie" van de FVD door Baudet ernstig is beschadigd om dat hij te snel uit de school klapte. Iets wat ik niet uitsluit daar ik en vele andere mensen het idee hebben dat Paul Cliteur de hele Godfather is van de zwarthemden bij FVD.

Let op. Ik zeg niet dat alle FVD-stemmers zwarthemden zijn. Zelfs niet die gisteren FVD gestemd hebben. Ik zeg dat er veel fascisten tussen zitten.

Zonder historische connotaties te maken kunnen we wel stellen dat in bijna alle gevallen waar "leiders" van het padje gaan niet hetgeen is waar ze in den beginne mee liepen te adverteren.

Ze beginnen niet met krankzinnige praat, en krankzinnige daden, ze werken er naartoe. En dat zie je keer op keer weer. Misschien is Thierry wat eerder in zijn eigen gif gestikt en krijgt hij eerder een "Et u Brute" dolk in zijn rug dan zijn held Poetin maar als je oprecht niet wist dat Thierry altijd zo was dan heb je echt zitten slapen. Schaam je in dat geval ten minste een klein beetje.