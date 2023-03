Dus die Christenknakkers zitten al sinds Balkenende af en aan in het kabinet. Hebben álle kans een stempel te drukken op wat er gebeurt in dit land. Zitten al járen aan tafel. Zijn er derhalve medeverantwoordelijk voor dat dit land van crisis naar crisis strompelt. En nu is het: yo yo laten we eens gaan bidden voor de toekomst van ons land. Niet een keertje logisch nadenken, niet stoppen met het vreten van die meloenen de godganse tijd, niet een keer écht Mark Rutte het middelvingertje geven, niet kappen met die grote bek om daarna weer terug te krabbelen, niet stoppen met altijd maar als dwaze slaven te tekenen bij het kruisje, niet alleen maar dingen verbieden, maar BIDDEN naar je verzonnen sprookjeskneus. Gasten, alsjeblieft, hef die partij op en kruip lekker de hele week bij elkaar op schoot in die gare kerk.