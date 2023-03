In het begin ga met figuren als Poetin om, omdat het moet en het nu eenmaal de leider is van Rusland. Dat hij een KGB kronkel in dat ding op z'n nek heeft is vervelend, maar je het is gesprekspartner.

Toch blijft Poetin nu afgeven op het boze Westen dat zich uitbreid naar het Oosten. Toch is de reden dat het voormalige Sovjet blok landen dat doen misschien wel de juiste vraag om te stellen.

Alleen het voorgevoel voor het juiste antwoord zal hem wel niet bevallen.

Het antwoord is nameiijk. Het volk is het zat dat een paar zichzelf verrijkende dictatoren er meer voor zichzelf zitten dan ze uberhaupt iets betekenen voor het volk (waar ze uiteindelijk voor bedoeld zijn).

In z'n praatclubje hebben de Iraanse, Syrische en Noord Koreaanse dictators hetzelfde probleem. Xi van China acht ik echt iets wijzer (ijdele hoop?) maar die zou er ook goed aan doen eens in de spiegel te kijken.

Want wanneer het Russische volk Poetin aan z'n enkeltjes hangt op het Rode Plein voor een Mussolini afscheidsceremonie, dan staat Xi helemaal alleen. De gok op de handelsbuit keert zich dan tegen hem, daarnaast zou het hem sieren de Chinese bevolking wat meer vrijheden te schenken. Ga je uiteindelijk beter de geschiedenis in als figuren als Hitler, Saddam Hussein, Poetin enzovoort.