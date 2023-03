Veter los, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

Aansteker leeg, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

Regen buiten, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

Rij bij de bakker, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

Wasmachine stuk, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

Mistig, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

Geld tekort bij afrekenen, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

Traag internet, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

Schimmel op de jam, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

Lekke fietsband, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

Kiespijn, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

Weer Telegraaf niet bezorgd, het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!

[Vul in en knip uit], het is duidelijk dat de elite aanstuurt op escalatie!